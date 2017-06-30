Необходимо доработать сайт на ModX

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки182 просмотра
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Нужно натянуть на сайт новый дизайн (и функционал)

Необходимо следующее:

взять старый сайт, обновить движок с ModX Evo на ModX Revo

натянуть новый дизайн и функционал.

Скриншоты нового дизайна в приложении

Пишите ваши цены и сроки.

Спасибо.

MODX
6 лет назад
Kro
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад