Доработки сайта на OpenCart (функционал)

$25
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки197 просмотров
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Всем привет!

Сайт imperior-stone.ru - проделана основная работа по настройке, натянута верстка, сделан макет, нужны мелкие доработки функционала. Если по времени выйдет больше 2-3х часов чистой работы - заплатим больше, чем назначено тут. Возможна и дальнейшая работа, пишите.

главная:

1) блоки "наше производитсво" и "изделия из камня" - подобрать удобный модуль, или использовать стандартные - загрузить фото и текст

2) отзывы клиентов - сделать подгрузку из админки (модуль стандартный, или любой другой)

3) блок "новости" и "читать больше новостей" - сделать подгрузку из бд

4) блок "популярные материалы" - выборка топа по показам из каталога

каталог:

1) фильтр товаров в Каталоге - поправить

2) сделать подгрузку в "похожие товары" в карточке товара, по схожести свойства "цвет"

OpenCart
6 лет назад
voice-msk
Алексей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
timSemenyuk
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$25
1 день
Все отлично, спасибо! Немного затянули сроки по нашей вине (долго согласовывали). Все, что было в задаче, Тимофей сделал - все ок.
Хороший заказчик, всегда на связи. Оплата выполнена в срок , задачи поставлены качественно