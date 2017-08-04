Доработки сайта на OpenCart (функционал)

Всем привет!

Сайт imperior-stone.ru - проделана основная работа по настройке, натянута верстка, сделан макет, нужны мелкие доработки функционала. Если по времени выйдет больше 2-3х часов чистой работы - заплатим больше, чем назначено тут. Возможна и дальнейшая работа, пишите.

главная:

1) блоки "наше производитсво" и "изделия из камня" - подобрать удобный модуль, или использовать стандартные - загрузить фото и текст

2) отзывы клиентов - сделать подгрузку из админки (модуль стандартный, или любой другой)

3) блок "новости" и "читать больше новостей" - сделать подгрузку из бд

4) блок "популярные материалы" - выборка топа по показам из каталога

каталог:

1) фильтр товаров в Каталоге - поправить

2) сделать подгрузку в "похожие товары" в карточке товара, по схожести свойства "цвет"