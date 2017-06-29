Модуль блог на opencart 2.0

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки161 просмотр
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Необходимо внедрить на сайт модуль блог или новостной модуль в котором мы должны редактировать/управлять следующими полями:

1. Title

2. keywords 

3. description

4. Название статьи - h1 

5. Хлебные крошки

6. ЧПУ 

7. Создавать структуру из страниц по нужной нам вложенности, т.е. прикреплять страницу к дереву, пример: 

/uslugi/

/uslugi/montaj/

/uslugi/montaj/sistem/

/uslugi/montaj/sistem/ventilyacii/

8. Визуальный и html редакторы 

Второй этап: сверстать адаптивно 1 типовой макет страницы статьи.  

OpenCart
6 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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