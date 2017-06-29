Настройка уровней доступа на Joomla 3.7.2

Есть задача по настройке уровней доступа к сайту и его функционалу по типу классической CRM.

Уровни доступа:

- Admin/Superuser

Админ - уже есть

- Verwaltung

Администрация компании, работа с контрактами, финансами. Доступ к файлам юзера, фин транзакциям.

- Vertriebsleiter

То же, что и Администрация(Verwaltung), только звено ниже. Назовем "Подадминистрация"

- Kundenbetreuer

Диллер, работа с клиентами по региону.

- Kunde

Юзер обычный

вот такие уровни доступа нужно построить, желательно использовать какое-нибудь готовое расширение, если таковое имеется, чтобы сэкономить время

Жду от вас предложений. Если есть какие либо вопросы - жду в ЛС