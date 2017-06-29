Копировать сайт на битрикс

$200
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки233 просмотра
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Необходимо повторить сайт на Битриксе   ввв fuso-gulf точка ru.  К исходному сайту доступа нет.

Поменяв контактные данные, название компании, изменив формы обратной связи на отсылку по нашим адресам. Лицензия на Bitrix (другие CMS  в данном проекте невозможны) и хостинг уже имеются. 

Из особенностей

- необходимо уложиться в 2 недели.  

-сайт будет размещен по принципу многосайтовости Bitrix (тоесть иметь общую БД с другим сайтом на Битрикс)

https://www.1c-bitrix.ru/products/cms/multisite.php  Поэтому разработка должна вестись на нашем хостинге.

Рассматриваются только заявки с указаной ценой и сроком. 

6 лет назад
inetshop-manager
Иванов 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
cms-pro
Вадим 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$200
7 дней
Проект в срок не сдан. Обратной связи никакой.