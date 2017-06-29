Копировать сайт на битрикс

Необходимо повторить сайт на Битриксе ввв fuso-gulf точка ru. К исходному сайту доступа нет.

Поменяв контактные данные, название компании, изменив формы обратной связи на отсылку по нашим адресам. Лицензия на Bitrix (другие CMS в данном проекте невозможны) и хостинг уже имеются.

Из особенностей

- необходимо уложиться в 2 недели.

-сайт будет размещен по принципу многосайтовости Bitrix (тоесть иметь общую БД с другим сайтом на Битрикс)

https://www.1c-bitrix.ru/products/cms/multisite.php Поэтому разработка должна вестись на нашем хостинге.

Рассматриваются только заявки с указаной ценой и сроком.