Нужен специалист по joomla и wordpress. Перенос сайта

Есть сайт, сделанный на Joomla 1.0 – kinoprosto.ru Это сайт каталог, который сделан на плагине sobi2.Необходимо перенести его на wordpress с копированием структуры – то есть организацией соответствующего каталога. Перенос соответственно всей базы данных (порядка 2000 пользователей сайта) и обеспечение редиректа со всех старых страниц на новые. Сайт надо установить на тот же домен. Шаблон WP может быть стоковый – еще будет меняться.

Пишите сроки и суммы