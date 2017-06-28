Нужно собрать сайт по нашему макету, мы нарисовали примерное расположение элементов, нужно их вывести на главной странице: слайдшоу, новости, статьи, контакты, блок с информацией о компании, форму обратной связи и еще несколько блоков, сделать страницу ...
Нужен специалист по joomla и wordpress. Перенос сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, сделанный на Joomla 1.0 – kinoprosto.ru Это сайт каталог, который сделан на плагине sobi2.Необходимо перенести его на wordpress с копированием структуры – то есть организацией соответствующего каталога. Перенос соответственно всей базы данных (порядка 2000 пользователей сайта) и обеспечение редиректа со всех старых страниц на новые. Сайт надо установить на тот же домен. Шаблон WP может быть стоковый – еще будет меняться.
Пишите сроки и суммы
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить Битрикс24. ОБЛАЧНАЯ версия. Детали по запросу. Нужно срочно.Закрыт6 лет назад
- $550
Доброго дня, Нужно натянуть верстку на движок modx, битрикс http://shulhin.ru/temp/jaluzi/list-address.htmlСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сроки и стоимость обсуждаемы. Желательно сделать за 2 дня Способ оплаты по этапам по факту выполнения прямой расчет! Сайт: [url=http://pk-kompressor.ru/]pk-kompressor.ru[/url] Задачи: 1. Внедрить на станицы пагинации rel="pre", rel="next", rel="canonical" 2. Организовать вывод разделов и товаров по производителям. 3. Изменить шаблоны вывода ...Закрыт6 лет назад
Небольшой проект test.perchik.biz. Требуется навести порядок в css, с учетом того что CMS отдает разные шаблоны для ПК и мобил. Причесать отображение (в обеих версиях) для разных устройств, ориентации экрана и т.д. Удалить неиспользуемые стили и js. Очистить js и ...Закрыт6 лет назад
Сверстанные макеты установить на CMS от вас жду сроки и бюджет макеты jpg тута https://cloud.mail.ru/public/AcH7/B6ThRYp66 Работа по схеме: выполняете задачи --> утверждение/правки --> вносите исправления --> оплата (если есть сомнения – см. мои отзывы (+582 отзывов), ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Перенести 3 сайта с друпала на битрикс, полностью сохранив имеющийся функционал, урлы и т.д. [url=http://www.art-novator.ru/]www.art-novator.ru[/url] [url=http://www.hard-poster.ru/]www.hard-poster.ru[/url] [url=http://www.prokat-i-arenda.ru/]www.prokat-i-arenda.ru[/url]Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Проблемы с сайтом fk-ramps.ru 1) Гугл в поисковой выдаче стал выдавать вместо обычной ссылки ссылку с расширением /ru/ http://joxi.ru/5mdGDNdCkZOL1r?d=1 2) В Firefox 54.0 (Windows 7) сайт открывается с расширением /en, чего быть не должно http://joxi.ru/xAe84NLhpanK32?d=1 3) СЕО-спец говорит, ...Закрыт6 лет назад
- $80
Необходимо доделать функционал фильтрации материалов, выводимых с помощью фильтров. Задача отчасти решена - необходима доделка. Постоплата, рубли с Qiwi. Проект управляется в Jira. Скайпа, вайбера нет. Есть Телеграм и чат Jira.Закрыт6 лет назад
Нужно написать простой веб сервер со следующим ТЗ: Requests GET /infotext.html HTTP/1.1 Host: www.example.net (пробел) Response HTTP/1.1 200 OK Server: MyServer Content-Length: (Gro?e von infotext.html in Byte) Content-Language: de (nach RFC 3282 sowie RFC 1766) Connection: close Content-Type: text/html (пробел) (содержимое infotext.html) или Response Response der Form: HTTP/1.1 404 Not Found Server: MyServer (пробел) отдает ...Закрыт6 лет назад