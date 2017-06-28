Качественный frontend, js

Небольшой проект test.perchik.biz.

Требуется навести порядок в css, с учетом того что CMS отдает разные шаблоны для ПК и мобил.

Причесать отображение (в обеих версиях) для разных устройств, ориентации экрана и т.д.

Удалить неиспользуемые стили и js.

Очистить js и css от неиспользуемых функций.

В связке с программистом доделать несколько вопросов по сайту - попапы и т.д.