Доработка сайта на вордпрессе

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки144 просмотра
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Нужно доработать сайт на вордпресс - программирование и мобильную верстку. Сайт есть только в архиве. 

Сайт нужно будет развернуть на своем хостинге, ориентировочное ТЗ прикреплено. 

Нужен человек который сможет довести сайт до ума. Оплата только если сайт доделан полностью. Частично сделал не принимается.

 Пишите свои цены и сроки.

6 лет назад
rta22
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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