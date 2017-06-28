Доработка сайта на вордпрессе

Нужно доработать сайт на вордпресс - программирование и мобильную верстку. Сайт есть только в архиве.

Сайт нужно будет развернуть на своем хостинге, ориентировочное ТЗ прикреплено.

Нужен человек который сможет довести сайт до ума. Оплата только если сайт доделан полностью. Частично сделал не принимается.

Пишите свои цены и сроки.