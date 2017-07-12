Натянуть верстку на самописный блог YII Framework

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки176 просмотров
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Ищется опытный кодер с хорошим знанием YII Framework.

Задача:

1. Натянуть готовый, сверстанный макет на текущий сайт

2. Допилить отсутствующий функционал. Функционал, на мой взгляд - простейший (добавить редактирование определенного контента в админ панель, запилить формы обратной связи)

Макеты покажу при личном общении. Пишите пожалуйста ваши цены от и до.

6 лет назад
omnislash
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ilyinstanislav
Станислав 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$160
3 дня
Работа была выполнена качественно и в оговоренные сроки. Поскольку ТЗ была весьма условным, то с моей стороны, в процессе работы было много правок - Станислав без проблем выполнил все доработки. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Все прошло хорошо. Без особых проблем. Рекомендую.
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