Нужно переделать сайт на Модух

Требуются доделки и переделки контентно-программного характера: От изменения структуры (добавить подразделы, например, переделать вывод названий, корректировка инфо-блоков и т.д.), до банального наполнения информацией в том виде, который требуется нам как заказчикам. Есть подробное ТЗ что требуется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать сайт, под новое ТЗ, добавить блоки с формами, картинки, сделать 1 страницу, и сделать каталог товаров. Ориентировочно вот схема, более подробно по вайберу или скайпу.
Ориентир на прототип в приложении.
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