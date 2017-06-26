Нужно переделать сайт на Модух

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно переделать сайт, под новое ТЗ, добавить блоки с формами, картинки, сделать 1 страницу, и сделать каталог товаров. Ориентировочно вот схема, более подробно по вайберу или скайпу.

Сайт http://elit-granit.by/

Ориентир на прототип в приложении.

6 лет назад
7805278
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка готового сайта на Битрикс

    Требуются доделки и переделки контентно-программного характера: От изменения структуры (добавить подразделы, например, переделать вывод названий, корректировка инфо-блоков и т.д.), до банального наполнения информацией в том виде, который требуется нам как заказчикам. Есть подробное ТЗ что требуется ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помощь joomla

    сайт http://test.seopantera.ru/katalog/ - сайт установлен на joomla, установлен компонент real estate (купленный лицензия) По пунктам нужно сделать доработки. 1. Фильтр главный http://test.seopantera.ru где указаны пункты квартиры, город, цена от и до - вместо этого установить фильтр от real ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Платформа opencart

    Нужен адекватный, толковый человек, с хорошими знаниями и опытом в программировании на opencart2 , PHP. Который имеет свободное время для создания нового сайта с доработкой.   Есть ряд задач разного уровня сложности., в т.ч и создание сайта ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Натянуть сверстанные макеты на CMS

    Здравствуйте. Необходимо натянуть сверстанные макеты на CMS. Ваши предложения по CMS приветствуются.  Предпочтительно WP. Макеты по ссылкеhttps://github.com/Helga13/radiofillz Жду ваших предложений По срокам и цене? с ув!

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работы по Ocstore 2.1.0.2.1

    1) Установить и настроить связку с 1С  [url=https://opencartforum.com/files/file/2849-modul-dlya-opencart-neoseo-obmen-i-sinhronizaciya-s-1s-klass365-moy-sklad/]https://opencartforum.com/files/file/2849-modul-dlya-opencart-neoseo-obmen-i-sinhronizaciya-s-1s-klass365-moy-sklad/[/url] 2) Установить и настроить [url=https://opencartforum.com/files/file/811-avtomaticheskaya-obrabotka-prays-listov/]https://opencartforum.com/files/file/811-avtomaticheskaya-obrabotka-prays-listov/[/url] 3) Мелкие работы по сайту (почасовая оплата) Работаем по схеме: сделано-оплачено Примерные сроки и суммы указывайте в заявке.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать правки на wp (wordpress)

    $17

    всем привет!  нужно сделать правки на wp (wordpress)  тз - [url=https://docs.google.com/document/d/1WCmj1hAj9fehM4frOkzMsliBnBfhHQm8G12cQw-kDT8/edit?usp=sharing]тут[/url] Оплата без предоплаты, денежным переводом Золотая Корона/Western Union, комиссия на нашей стороне.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптировать работу модулей к теме OpenCart 2.1.0.1

    OpenCart 2.1.0.1 1. Необходимо адаптировать работу Mega Filter Pro, Модуль стикеров к теме (PixelShop) 2. Исправить работу сортировки ( почему-то не сортирует, хотя в самой теме все нормально ) Оплата по факту выполненной работы.

    OpenCart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить чекбоксы к четырем формам. Сайт на Битриксе.

    $15

    Есть сайт на битриксе. Надо доработать четыре веб-формы:  - Форма на странице контактов  - На странице отзывов  - Задать вопрос  - Форма записи на прием  Добавить ко всем формам один обязательный чекбокс и строку с текстом/ссылкой "Я соглашаюсь с условиями" ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка и оформление темы сайта на WordPress

    [b]Требуется настройка и оформление темы сайта на WordPress – тема оформления Spirited-lite: [/b] 1. настройка блоков главной страницы;  2. настройка форм;  3.оформление главной и внутренних страниц сайта.  4. сделать корпоративную почту  5.  настройка плагинов  прототип сайта имеется на бумаге  ссылка http://www.busines-sale.ru/ хостинг Джино  цены и сроки ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад