Требуются доделки и переделки контентно-программного характера: От изменения структуры (добавить подразделы, например, переделать вывод названий, корректировка инфо-блоков и т.д.), до банального наполнения информацией в том виде, который требуется нам как заказчикам. Есть подробное ТЗ что требуется ...
Добавить чекбоксы к четырем формам. Сайт на Битриксе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на битриксе. Надо доработать четыре веб-формы:
- Форма на странице контактов
- На странице отзывов
- Задать вопрос
- Форма записи на прием
Добавить ко всем формам один обязательный чекбокс и строку с текстом/ссылкой "Я соглашаюсь с условиями" . Пример: clip2net.com/clip/m454392...
Предлагаю 1000 руб. за все.
Оплата Яндекс Деньгами в рублях, сразу после проверки. Срок 1 день.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно доработать на сайте форму регистрации для входа на сайта, а также подключить яндекс кассу для оплаты выбранных услуг. Есть подробное ТЗ. Подробнее обсудим с исполнителем.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
[b]Требуется настройка и оформление темы сайта на WordPress – тема оформления Spirited-lite: [/b] 1. настройка блоков главной страницы; 2. настройка форм; 3.оформление главной и внутренних страниц сайта. 4. сделать корпоративную почту 5. настройка плагинов прототип сайта имеется на бумаге ссылка http://www.busines-sale.ru/ хостинг Джино цены и сроки ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $5
Есть новый сайт. Нужно залить (импортировать) базу статей (sql) без картинок. Срочно.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Допустимо использовать уже готовые cms, но их предварительно нужно согласовать Что должен уметь CMS 1. Эта CMS прежде всего большая коллекция парсеров всевозможных выдач, от поисковых систем до социальных сетей. Все что умеет агрегировать данные и имеет ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужно пофиксить страницу - http://www.bymerang.com/nashi-raboty/ и доработать адаптацию под более большие размеры.Завершен6 лет назад
Сайт trikotaj58.ru 1. Анализ сайта ( стоит его доработать или делать новый?) 2. Изменение дизайна 3. SEO оптимизация 4. Установка доп модулей 5. Настройка почты 6. Обновление товара из 1с 7. Настроить загрузку товаров от поставщиков 8. Добавить поле на страницу товара, с ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно подобрать тему WP и настроить по аналогии с сайтом ak-avon.ru (дизайн и главная). Цена и сроки.Завершен6 лет назад
Задача: На тильду перенести сайт http://xn--b1agjqjaglo0c.xn--p1ai/ На тильде выбрать шаблон, настроить и перенести контент. Переносить нужно будет в наш аккаунт на тильде. В будущем донастроить. СРОКИ – 26.06Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен грамотный исполнитель (с серьёзным опытом работы в Joomla/верстке/js), который готов оперативно сделать эти правки. Оплата по безопасной сделке. Понравившимуся исполнителю адрес сайта. - "Виды выпускаемой продукции. Можно сделать так, чтобы они шли друг за другом? ...Завершен6 лет назад