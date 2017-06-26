Добавить чекбоксы к четырем формам. Сайт на Битриксе.

Есть сайт на битриксе. Надо доработать четыре веб-формы:

- Форма на странице контактов

- На странице отзывов

- Задать вопрос

- Форма записи на прием

Добавить ко всем формам один обязательный чекбокс и строку с текстом/ссылкой "Я соглашаюсь с условиями" . Пример: clip2net.com/clip/m454392...

Предлагаю 1000 руб. за все.

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