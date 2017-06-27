Имеется дизайн 3 страниц в psd файле для интернет магазина. Необходимо сделать верстку и настройку шаблона на Амиро CMS
4 правки средней сложности по Joomla 2.5.28 на грани верстки/js
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен грамотный исполнитель (с серьёзным опытом работы в Joomla/верстке/js), который готов оперативно сделать эти правки. Оплата по безопасной сделке. Понравившимуся исполнителю адрес сайта.
- "Виды выпускаемой продукции. Можно сделать так, чтобы они шли друг за другом? в смысле, чтобы был motion как с текстом на первой странице.
Необходимо, чтобы слева вид выпускаемой продукции подсвечивался нашим корпоративным цветом и картинка (виды продукции) менялись. то есть чтобы был плавный переход (раз в две-три секунды)"
- "Продукция--> металлоконструкции
Заголовки “БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ НА ОСНОВЕ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ», «КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА», «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», «ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ» - в черный цвет" (тут нужно будет поковыряться в модулях, т.к. сделано изначально криво)
- "Раздел Скачать-Документация
Установил порядок таким образом, чтобы лицензии были выше СРО http://c2n.me/3LrbXAr, но на сайте отображается наоборот http://c2n.me/3LrcHyN" (нужно поправить, чтобы работало)
- "Завод железобетонных изделий-Смотреть оснащение завода
При нажатии на БСУ №1 раскрывается выпадающий список и стрелочки оказываются над фотографиями http://c2n.me/3Lw3Pd1" (нужно исправить, чтобы стрелочки слайдера были на положенном месте)
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