Нужен человек хорошо знающий joomla

Добрый день, нужен толковый программист по устранению ошибок и настройке CMS magento 1. Формирование Title Description 2. Убрать промежуточные папки в УРЛ 3. настроить интернет магазин 4. оптимизация картинок и многое другое Подробнее обсужу при личном контакте. Работа строится так: - согласовываем правки и ...
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Исправить все ошибки.Перевести компанент модули и шаблон
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