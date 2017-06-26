Нужен человек хорошо знающий joomla

$15
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Исправить все ошибки.Перевести компанент модули и шаблон

Joomla
6 лет назад
Martin_Borman
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад