Битрикс. Перенастроить импорт данных, табель с явками и отсутствиями

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки147 просмотров
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необходимо перенастроить импорт данных с явками (подгрузка табеля с 8ками) и приказами (отсутствия типа больничного, отпуск )

привязка работников как отделам работает. импорт частично настроен.

оплата по договоренности

6 лет назад
guest_14984580153104
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад