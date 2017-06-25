Нужен программист/верстальщик для opencart 2

Для сайта carpex.com.ua требуется программист/верстальщик для выполнения ряда задач связанные в основном с версткой и немного с php кодингом. Оплата почасовая. Стоимость часа работы указывайте в ответах к задаче.

Условия:

1) Хорошее знание opencart 2

2) Наличия кошелька WMR (WebMoney)

3) Честность исполнителя (если задача заняла например 30 минут, то и говорить 30 минут). Проверить можем.

В команде есть опытные программисты, у которых на этот проект просто нет времени.

Возможность дальнейшего сотрудничества