Нужен программист/верстальщик для opencart 2

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки182 просмотра
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Для сайта carpex.com.ua требуется программист/верстальщик для выполнения ряда задач связанные в основном с версткой и немного с php кодингом. Оплата почасовая. Стоимость часа работы указывайте в ответах к задаче.

Условия:

1) Хорошее знание opencart 2

2) Наличия кошелька WMR (WebMoney)

3) Честность исполнителя (если задача заняла например 30 минут, то и говорить 30 минут). Проверить можем.

В команде есть опытные программисты, у которых на этот проект просто нет времени.

Возможность дальнейшего сотрудничества

OpenCart
6 лет назад
sevendy
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад