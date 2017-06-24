Небольшие доработки сайта на opencart 1.5.6.

1. Почтовый индекс сделать обязательным для заполнения в Личном кабинете. Добавить поле "День рождения" в личном кабинете. Настроить отображение данного поля в нужных местах в магазине.

2. Вставить на главную страницу текст от модуля GeoIP, в шаблон главной страницы header.tpl. Настроить по GeoIP отображение магазинов по региону покупателя. Если в регионе магазина нет, то должны показываться ближайшие.