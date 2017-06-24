Небольшие доработки сайта на opencart 1.5.6.

Здравствуйте. Требуется сделать ряд правок на сайте. В основном правки по верстке. Сделать правки нужно сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Почтовый индекс сделать обязательным для заполнения в Личном кабинете. Добавить поле "День рождения" в личном кабинете. Настроить отображение данного поля в нужных местах в магазине.
2. Вставить на главную страницу текст от модуля GeoIP, в шаблон главной страницы header.tpl. Настроить по GeoIP отображение магазинов по региону покупателя. Если в регионе магазина нет, то должны показываться ближайшие.
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