Внести правки на вордпрес

Необходимо на сайте сделать: 1. Откорректировать форму заказа на сайте в разделе "Способ доставки". 2. При оформлении заказа в города регионов России, стоимость доставки попадает в конечную сумму оплаты. Это необходимо убрать. Стоимость доставки не должна ...