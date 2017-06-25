Специалист по WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок173 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется сделать ряд правок на сайте.

В основном правки по верстке. 

Сделать правки нужно сегодня.

WordPress
6 лет назад
eaglesmedia
Антон 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад