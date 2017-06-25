Специалист по WordPress

Задание для знающих WordPress и установленным BudyPress столкнулся с такой проблемой: когда несколько авторов на сайте, то начинается мешанина между комментариями авторов, т.к. коментарии выпадают все сразу. Задание такое нужно добавить во вкладку комментарии (в админ ...