Отладка модуля Joomla

ищем программиста, хорошо разбирающегося в DLE для работы над порталом. Для доработки и написания новых модулей. (Новости, недвижимость, Работа итд.)
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Нужно исправить CSS модуля для правильного отображения на странице, и подогнать под стиль сайта
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