Отладка модуля Joomla

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки143 просмотра
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Нужно исправить CSS модуля для правильного отображения на странице, и подогнать под стиль сайта

Joomla
6 лет назад
KerosiNiCH
Эдгар 
28 летЛатвия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$10
1 день
Всё сделал отлично!
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