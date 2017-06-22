Доработка Шаблона WordPress - Добавления фильтра по комментариям

Задание для знающих WordPress и установленным BudyPress

столкнулся с такой проблемой: когда несколько авторов на сайте, то начинается мешанина между комментариями авторов, т.к. коментарии выпадают все сразу.

Задание такое нужно добавить во вкладку комментарии (в админ панеле) 2 фильтра:

1-й ФИЛЬТР По авторам (При нажатии появляется выпадающий список с авторами, при выборе автора появляются все комментарии к записям автора);

2-й ФИЛЬТР по записям\галереям выбранного автора. (т.е. те записи с галереями которые делал автор);

Пример страницы прикреплен к ТЗ