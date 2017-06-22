Срочно нужно перенести сайт на битрикс. Примерно такой: https://www.klubnichka-tort.ru/ Доступы в админку есть. Нужны сроки и стоимость. Благодарим.
Доработка Шаблона WordPress - Добавления фильтра по комментариям
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Задание для знающих WordPress и установленным BudyPress
столкнулся с такой проблемой: когда несколько авторов на сайте, то начинается мешанина между комментариями авторов, т.к. коментарии выпадают все сразу.
Задание такое нужно добавить во вкладку комментарии (в админ панеле) 2 фильтра:
1-й ФИЛЬТР По авторам (При нажатии появляется выпадающий список с авторами, при выборе автора появляются все комментарии к записям автора);
2-й ФИЛЬТР по записям\галереям выбранного автора. (т.е. те записи с галереями которые делал автор);
Пример страницы прикреплен к ТЗ
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