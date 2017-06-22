Развернуть сайт на движке Джумла и установить туда дизайн. Дизайн готов. Полное ТЗ вышлю на почту. Вся переписка только по почте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
1. Перенести сайт oerzikovor.temp.swtest.ru на систему управления wordpress.
2. Определение города в соответствии в геолокацией посетителя сайта.
2.1. Сделать чтобы терминалы менялись в соответствии с городом.
2.2. Сделать возможность ручного выбора региона.
3. На главной странице где калькулятор в кнопке "подробный расчет" сделать форму обратной связи (важно, чтобы при нажатии потенциальным клиентом на кнопку "подробный расчет" ниже показывался текст, что заявка на расчет была отправлена(желательно в рамке.))
3.1. Добавить в калькулятор еще два блока 1."Имя" 2."Номер телефона"
4. Текст заголовка в шапке сайта поднять до уровня текста калькулятора( приложил фото, как должно быть)
5. При нажатии на текст "Подать заявку" в шапке сайта должно открываться всплываюшее окно формы обратной связи.
6. Текст "Как узнать мой номер" переместить ниже (под форму отслеживания).
6.1 При наведении на текст "Как узнать мой номер" должен открываться текст с краткой информацией в виде рамки.
Важно!!!
Чтобы при переносе сайта на систему управления wordpress дизайн был на 100% идентичен с тем, что имется сейчас.
Чтобы сайт был адаптивен под все устройства (телефоны, планшенты, компьютеры.)
Чтобы можно было редактировать, добавлять новую информацию на сайт напрямую через систему управления.
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