Перенести сайт на новый движок с joomla! 1.5

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок228 просмотров
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Добрый день.

Есть рабочий сайт, необходимо перенести его на новый движок с Joomla! 1.5 . 

Цены и сроки предлагайте.

Joomla
6 лет назад
khan1777
Ехсан 
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад