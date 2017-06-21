Натяжка лендинга на Bitrix

Есть сайт. Но он не доделан. Хочу сохранить внешний вид сайта. Остальное сделать заново. сайт должен быть на WordPress Сайт должен быть адаптивен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Нужно натянуть один лендинг на сайт, который находится на CMS Bitrix. Пишите свои предложения, обязательно с указанием срока и стоимости!
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