Развернуть шаблон opencart

$60
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка138 просмотров
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Необходимо развернуть шаблон opencart и внести несколько правок.

https://docs.google.com/document/d/1MFDgc7EEQj-cAGQ5r79oxZCpFB3Pij7zMFMP4WUMQ_0/edit?usp=sharing

Напишите пожалуйста свой скайп и код если не автоответ 9134, а также цену за данный список, приоритетом будут заявки с оценкой задачи и с наиболее приемлемой ценой.

OpenCart
7 лет назад
developerw
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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