Правки по небольшому сайту на Joomla!

$15
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок155 просмотров
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Необходимо внести правки касающиеся верстки и собственно настройки самой системы управления. Несложно, оплата по факту. 

Joomla
7 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$15
1 день
Грамотный вдумчивый исполнитель. Доводит дело до конца, на связи, адекватно относится к возникающим во время проекта доработкам.
Все хорошо, с оплатой проблем не было!
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