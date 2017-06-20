Перенос сайта с джумлы на битрикс.

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок149 просмотров
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Добрый день. 

Задача перенести сайт 

на битрикс. Из уникального функционала калькулятор с отправкой заявки.  

Первая задача перенести как есть. 

Оцените Ее. 

От вас срок/цена. 

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7 лет назад
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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