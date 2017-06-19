Меню аккоpдeoн в Webasyst Shop-Script

Всем доброго дня! Сайт на битриксе, нежно исправить следующие: 1. добавленный раздел не отображается 2. почтовая форма заказа приходит без контактов клиента 3. текст не добавляется в раздел
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Hужно на cайтe дoбaвить простoе "мeню-aккopдeон".
сайт – glavsantex.ru/
Меню очень длинный – нужно делать виде аккордеона
Например
Но важно, чтобы не изменялись url -и
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