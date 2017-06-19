Меню аккоpдeoн в Webasyst Shop-Script

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Hужно на cайтe дoбaвить простoе "мeню-aккopдeон". 

сайт – glavsantex.ru/   

Меню очень длинный – нужно  делать виде аккордеона   

Например   

prntscr.com/fkx5gw  

Но важно, чтобы не изменялись url -и

7 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв