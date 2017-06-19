Доработать сайт на шаблоне WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки144 просмотра
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Делается сайт для агентства недвижимости на шаблоне Word Press http://homevillas.chimpgroup.com/.

Нужно сделать несколько доработок и интеграцию с CRM Intrum. 

Тезисами описал основной функционал (в прилагаемом файле).

Оплата обсуждается. Детали предлагаю обсудить по скайп denis.revyakin.

Работа только через безопасную сделку или постоплата. 

WordPress
7 лет назад
denisr235
Денис 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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