Починить блог на WP

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок707 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

блог на wordpress

некорректно работает плагин ?

ранее добавленные тексты не отображаются в админке

http://joxi.ru/vAWOYRVukgdDyA

http://joxi.ru/l2ZxVn3T8zo3Zr

Есть ошибки типа

You should change the permissions on

/var/www/bridesplaza/data/www/blog.bridesplaza.com/wp-content and make

it more restrictive. Use your ftp client, or the following command to

fix things: chmod 755

/var/www/bridesplaza/data/www/blog.bridesplaza.com/wp-content/

Установлено супер кеширование.но работает некорректно. надо отключить (не нужна эта фича)

нужно хорошо работающее СЕО и норм скорость загрузки.

7 лет назад
Alexx535
Алексей 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
geodie
42 годаГермания
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$20
1 день
Однозначно рекомендую Георгия по работе с WP он сделал то, что два предыдущих фрилансера так и не исправили. (уже махнули мы на этот ресурс рукой, думали не найдем внятного специалиста)) Георгий взялся и довел дело до конца. Связь через скайп - все четко, быстро. Хорошо сделанная работа за приемлемую цену.
Рекомендую Алексея как порядочного заказчика. Четко поставленное задание, всегда на связи, оплата в оговоренные сроки, без задержек.
  • Похожие заказы

  • Сайт на DLE

    Нужно сделать похожий сайт с artis.talantam.com По сути перенести на новый сайт весь функционал и интегрировать настроить другой шаблон. http://dle-net.ru/index.php?newsid=807 Оперативная связь в скайпе или вайбер Поэтапная оплата (без предоплаты). Техническое задание в прикрепленном файле.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка сайта на WebAssyste

    Необходимо доработать сайт. 1. В шаблоне карточки товаров в Н2 "Отзывы" и "Есть вопросы?" Их нужно заменить стилями. 2. Настроить пагинацию (описание категории должно быть только на первой странице, к мета описанию необходимо добавить " - страница ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен разработчик под Битрикс

    Ищем разработчика под Битрикс для доработки интернет магазина. Задачи которые необходимо выполнить: 1. Внедрить уже составленное ТЗ по SEO оптимизации. ( генерация мета тегов, заголовков, небольшие доработки в верстке). 2. Доработать адаптивную верстку. 3. Обновить Битрикс, не обновлялся с ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Drupal доработки

    $500

    Нужно сделать доработку платного шаблона, на системе управления Drupal У меня есть подробное ТЗ, которого готов предоставить исполнителям Мне нужен исполнитель, который будет постоянно на связи Задание срочно В заявках указывайте свой скайп, желательно голосовая связь

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Битрикс – доработать корзину и оформление заказа

    Необходимо доработать корзину и оформление заказа. в магазине на битрикс.  Что есть:  У нас 1 страница с корзиной и оформлением заказа на базе bitrix:sale.basket.basket (корзина) и оформление bitrix:sale.order.ajax (old_version) шаблона  1. В корзине вывести несколько свойств товара к ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вордпресс. Настроить формулу в плагине калькулятора WPCC

    $5

    Приветствую, друзья. Кто имеет опыт работы с плагином калькулятора WPCC. Нужно настроить формулу ипотечного кредитования. Формула не сложная, но там нужно возводить в степень и чет не получается так как нужно). Калькулятор в экселе я дам, там ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Joomla

    [b]Задача. [/b] Настроить модуль SobiPro на  Joomla. Установить необходимые модули и плагины на сайт. Установить подходящий шаблон и вывести модули на шаблон.Шаблона нет пока ( подходящий под модуль SobiPro ) Это базовая задача.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад