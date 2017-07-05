Починить блог на WP

Однозначно рекомендую Георгия по работе с WP он сделал то, что два предыдущих фрилансера так и не исправили. (уже махнули мы на этот ресурс рукой, думали не найдем внятного специалиста)) Георгий взялся и довел дело до конца. Связь через скайп - все четко, быстро. Хорошо сделанная работа за приемлемую цену.