Битрикс – доработать корзину и оформление заказа

Нужно сделать похожий сайт с artis.talantam.com По сути перенести на новый сайт весь функционал и интегрировать настроить другой шаблон. http://dle-net.ru/index.php?newsid=807 Оперативная связь в скайпе или вайбер Поэтапная оплата (без предоплаты). Техническое задание в прикрепленном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать корзину и оформление заказа. в магазине на битрикс.
Что есть:
У нас 1 страница с корзиной и оформлением заказа на базе bitrix:sale.basket.basket (корзина) и оформление bitrix:sale.order.ajax (old_version) шаблона
1. В корзине вывести несколько свойств товара к товару
2. В итоговой сумме добавить стоимость доставки товара. (если есть)
3. При оформлении должно выводится об успешности оформления заказа. Номер, сумма + стоимость доставки и информация, что с вами свяжется менеджер.
(сейчас выводит почему-то пустую стр.) нужно видимо починить механизм.
Оплата 4 тыс руб. на карту или ЯД или КИВИ
Срок выполнения срочно 1-2 дня.
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