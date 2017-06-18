Битрикс – доработать корзину и оформление заказа

Необходимо доработать корзину и оформление заказа. в магазине на битрикс.

Что есть:

У нас 1 страница с корзиной и оформлением заказа на базе bitrix:sale.basket.basket (корзина) и оформление bitrix:sale.order.ajax (old_version) шаблона

1. В корзине вывести несколько свойств товара к товару

2. В итоговой сумме добавить стоимость доставки товара. (если есть)

3. При оформлении должно выводится об успешности оформления заказа. Номер, сумма + стоимость доставки и информация, что с вами свяжется менеджер.

(сейчас выводит почему-то пустую стр.) нужно видимо починить механизм.

Оплата 4 тыс руб. на карту или ЯД или КИВИ

Срок выполнения срочно 1-2 дня.