Сделать сайт по аналогии с образцом на Wordpress

$25
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок174 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать сайт аналогичный http://www.chinasourcingbee.com

Подойдет любая похожая бесплатная тема Вордпресс.

Единственное условия - адаптивность.

Нужно скопировать главную страницу, верхнее меню, по странице в каждом пункте.

Вместо формы подписки в подвале - контактная форма (имя, e-mail, текст).

Оплата электронной валютой Вебмани, ЯД, PalPal

Сроки 2-3 дня.

Бюджет до 1500 руб.

WordPress
7 лет назад
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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