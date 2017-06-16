Полный перенос товаров с одного сайта на другой OpenCart - ocStore

Доброго дня, нужна помочь со следующем вопросом, есть два сайта, новый и старый. И нужно каталог товаров с фото, описанием, категориями, атрибутами, фильтрами перенести на новый. Всего около 1700 товаров и 100 категорий. Старый сайт на OpenCart Version 2.0.3.1 (rs.2).

Новый сайт на ocStore Версия ocStore 2.3.0.2.2

Если можно, то цена и сроки.

Оплата 50% до и 50% после переноса.