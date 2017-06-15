Интересный проект на WP

только для опытных wordpress разработчиков.

дизайн и верстка с меня. сейчас идет речь только о программинге, проект будем поднимать без

верстки, а потом интегрировать верстку.

требуется собрать сайт, букинг номеров отелей (несколько отелей) и услуг которые мы предлагаем дополнительно.

отели, оплата по картам – происходит по апи.

а доп услуги хранятся на нашем сайте.

оплата по карте, пайпал, биткоин.

Схема работы проекта:

выбираются даты, услуги или без них – запрос по апи – получаем ответ – выводим доступные отели и номера.

у пользователя есть возможность выбрать номер + услуги или просто номер

или услуги отдельно, формируется заказ в корзине – оплачиваем,

уведомление.