Установка модуля Quick Login Signup на шаблон XDS Coloring Theme

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка211 просмотров
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Приветствую Вас!

Требуется помощь в установке модуля быстрой авторизации/регистрации.

Суть задачи:

Нужно установить и настроить модуль Quick Login Signup (https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=24315&filter_search=quick&filter_license=0&filter_download_id=40)

- на сайт (разработанный на Open Cart Version 2.3.0.2 (rs.5) )

- шаблон установлен XDS Coloring Theme (https://opencartforum.com/files/file/2419-rasprodazha-60-xds-coloring-theme-adaptivnyy-shablon-dlya-opencart-2x/)

 

7 лет назад
guest_14974391125797
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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