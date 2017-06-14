Есть верстка информационного сайта (около 14 страниц). Нужно посадить и все настроить. Подробное ТЗ и верстка высылается заинтересованным фрилансерам. Обязателен опыт работы с ModX, оставьте ссылки на выполненные проекты.
Установка модуля Quick Login Signup на шаблон XDS Coloring Theme
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую Вас!
Требуется помощь в установке модуля быстрой авторизации/регистрации.
Суть задачи:
Нужно установить и настроить модуль Quick Login Signup (https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=24315&filter_search=quick&filter_license=0&filter_download_id=40)
- на сайт (разработанный на Open Cart Version 2.3.0.2 (rs.5) )
- шаблон установлен XDS Coloring Theme (https://opencartforum.com/files/file/2419-rasprodazha-60-xds-coloring-theme-adaptivnyy-shablon-dlya-opencart-2x/)
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