Нужен сайт на базе Wordpress

Здравствуйте Наталья,

Я диджей и муз. продюсер. Уже давно планирую создать для себя сайт как брэнд.

На днях я купил себе domain и template для wordpress. Все что теперь осталось это установка шаблона и использовать мой контент. Думаю на этом все)

Буду рад получить от вас ответ.

Су

Алексей