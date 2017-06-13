Нужен сайт на базе Wordpress

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Здравствуйте Наталья,
Я диджей и муз. продюсер. Уже давно планирую создать для себя сайт как брэнд.
На днях я купил себе domain и template для wordpress. Все что теперь осталось это установка шаблона и использовать мой контент. Думаю на этом все)
Буду рад получить от вас ответ.
Су
Алексей
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