Натянуть верстку на битрикс

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок198 просмотров
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Есть верстка сайта, её надо натянуть на битрикс. Скину всю информацию личным сообщением.

7 лет назад
winxp1
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shrews
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$200
5 дней
Специалист высокого уровня. Выполнил мой заказ с блеском и невероятно быстро(получилось даже я задерживал). Рекомендую!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хорошый заказчик