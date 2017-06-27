Правка сайта WP, восстановить страницу со всеми отзывами

Системы управления (CMS)Завершен10 заявок164 просмотра
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На сайте пропала страница со списком всех отзывов. Необходимо восстановить

7 лет назад
mrcokolrc
Евгений 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
kdpu
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$8
1 день
Быстро и качественно. Без воды, все по делу. Спасибо Юрию!
Хороший проект и очень хороший заказчик, все четко и своевременно! Рекомендую!