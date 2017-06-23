Сайт пациент http://nastroyke.net/ Список правок в приложении
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
Необходим специалист по ModX, что бы качественно и быстро перенести сайт с одного хостинга на другой.
Жду ваших предложений. Спасибо.
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