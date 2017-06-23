Перенести сайт с одного хостинга на другой

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок202 просмотра
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Необходим специалист по ModX, что бы качественно и быстро перенести сайт с одного хостинга на другой.

Жду ваших предложений. Спасибо.

7 лет назад
Kro
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stawr1111
26 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$7
1 день
Все было выполнено максимально быстро и качественно. Буду обращаться снова. Рекомендую!
Дмитрий отличный заказчик. Рекомендую.