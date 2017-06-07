Программист Wordpress – woocommerce (PHP + JS)

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок121 просмотр
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1. Сделать сортировку вариаций: в админ. панели всё сортируется, в карточке товара нет. 

2. Там где кол-во сделать не активной, если товара нет в наличии. 

3. Возможность менять шрифт у описания товара. 

PHPWordPressWooCommerce
7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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