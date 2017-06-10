Правки по сайту joomla 3

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки218 просмотров
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Необходимо внести небольшие правки по сайту: goo.gl/u8flkT

1. нужно вывести на всех страницах услуги: форму обратной связи, блок наши клиенты и наши преимущества (как на главной), Эти блоки должны распологаться под текстовой частью.

2. заменить карту на странице Контакты, на ту которая сейчас на главной стоит.

Joomla
7 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
Southerner
Владислав 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
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