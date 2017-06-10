Правки по сайту joomla 3

1)Переделать шапку 2)Сверстать и разместить на wp 1 страницу 3)форма заявки изменить и правки! Правки не все залиты на Первым делом изменить форму заявки. Срок 3 дня https://yadi.sk/d/wP5VAA2A3JN4ib
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести небольшие правки по сайту: goo.gl/u8flkT
1. нужно вывести на всех страницах услуги: форму обратной связи, блок наши клиенты и наши преимущества (как на главной), Эти блоки должны распологаться под текстовой частью.
2. заменить карту на странице Контакты, на ту которая сейчас на главной стоит.
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