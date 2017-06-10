Правки по сайту joomla 3

Необходимо внести небольшие правки по сайту: goo.gl/u8flkT

1. нужно вывести на всех страницах услуги: форму обратной связи, блок наши клиенты и наши преимущества (как на главной), Эти блоки должны распологаться под текстовой частью.

2. заменить карту на странице Контакты, на ту которая сейчас на главной стоит.