Доработать сайт на Друпале

Задача, натянуть верстку на неткат стандарт. Главная и несколько внутренних страниц. Если у вас есть опыт работы с этой системой. Напишите ваши примеры работ и их стоимость и сроки или стоимость часа работы. Ссылку на Техническое задание дам ответом.