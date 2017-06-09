Доработать сайт на Друпале

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка112 просмотров
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1. Установить визуальный редактор 

2. Установить функцию «Поиск» по товарам на сайте 

3. Написание инструкции по работе в административной панели сайта

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На всё про всё около 10 часов.

7 лет назад
Svetymne
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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