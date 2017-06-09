Доработки на Битрикс

Задача, натянуть верстку на неткат стандарт. Главная и несколько внутренних страниц. Если у вас есть опыт работы с этой системой. Напишите ваши примеры работ и их стоимость и сроки или стоимость часа работы. Ссылку на Техническое задание дам ответом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести доработки на сайте Битрикс, ТЗ по запросу.
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