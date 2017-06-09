NetCat разработчик на простой корпоративный сайт

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка136 просмотров
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Задача, натянуть верстку на неткат стандарт.  

Главная и несколько внутренних страниц. 

Если у вас есть опыт работы с этой системой. 

Напишите ваши примеры работ и их стоимость и сроки или стоимость часа работы. 

Ссылку на Техническое задание дам ответом. 

6 лет назад
DmitriyN
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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