Доработка сайта

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок120 просмотров
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Необходимо изменить дизайн 1 страницы сайта netcat 

https://app.moqups.com/[email protected]/e73X6d6e/view/page/ab1cf2596

https://yadi.sk/i/AUT2tzsx3JBT3k - макет psd отдам исполнителю

Вместо страницы Форум сделать страницу Рэп исполнители

Копия страницы http://dobun.biz/dety/ с измененным дизайном по макету.

7 лет назад
kasta69
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад