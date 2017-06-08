Доработка сайта

Здравствуйте. Есть: готовая вёрстка. Задача: интегрировать вёрстку на CMS, пока остановились на opencart, но если предложите альтернативные варианты, с радостью рассмотрим. Особенности: есть не стандартный функционал, вероятно придётся дописывать модули. Подробное описание функционала в ТЗ. Читайте внимательно, адекватно ...
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Необходимо изменить дизайн 1 страницы сайта netcat
https://app.moqups.com/[email protected]/e73X6d6e/view/page/ab1cf2596
https://yadi.sk/i/AUT2tzsx3JBT3k - макет psd отдам исполнителю
Вместо страницы Форум сделать страницу Рэп исполнители
Копия страницы http://dobun.biz/dety/ с измененным дизайном по макету.
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