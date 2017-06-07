Нужно подружить CRM ZOHO и CMSWORKS на базе COTONTI

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок129 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В направлении: CRM --> CMSWORKS (фриланс-биржа) 

1) Регистрация на сайте не осуществляется. Новые пользователи  (в соответствующих группах) создаются путем передачи необходимых данных новых лидов из CRM, при их создании. 

В направлении:  CMSWORKS --> CRM  

2) При публикации проекта на сайте в CRM  в соответствующей таблице создается новая запись (новый проект) со сведениями о проекте (дата создания, тема, категория, список фрилансеров, подавших предложения), выбранный исполнитель, имя создателя проекта,  расположение владельца проекта, его E-mail). 

3) При добавлении к проекту предложения от фрилансера в соответствующую запись о проекте в CRM вносятся сведения о предложении (дата, время, цена, сроки, предложение) и о фрилансере (имя, E-mail, компания), Переписка по проекту добавляться не должна. 

Настройку CRM (без элементов программирования) готов выполнить самостоятельно. 

Просьба, соориентировать по цене и срокам.

7 лет назад
prombezopasnost
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад