Нужно подружить CRM ZOHO и CMSWORKS на базе COTONTI

В направлении: CRM --> CMSWORKS (фриланс-биржа)

1) Регистрация на сайте не осуществляется. Новые пользователи (в соответствующих группах) создаются путем передачи необходимых данных новых лидов из CRM, при их создании.

В направлении: CMSWORKS --> CRM

2) При публикации проекта на сайте в CRM в соответствующей таблице создается новая запись (новый проект) со сведениями о проекте (дата создания, тема, категория, список фрилансеров, подавших предложения), выбранный исполнитель, имя создателя проекта, расположение владельца проекта, его E-mail).

3) При добавлении к проекту предложения от фрилансера в соответствующую запись о проекте в CRM вносятся сведения о предложении (дата, время, цена, сроки, предложение) и о фрилансере (имя, E-mail, компания), Переписка по проекту добавляться не должна.

Настройку CRM (без элементов программирования) готов выполнить самостоятельно.

Просьба, соориентировать по цене и срокам.