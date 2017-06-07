Разобраться с модулем Яндекс.Касса на PrestaShop 1.6.0.11

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки148 просмотров
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Проблема в следующем: установлена последняя версия модуля (по описанию подходит к версии престы). Изначально модуль работал, но периодически "отваливался" (не проходили оплаты), сейчас вообще не работает. 

Prestashop
7 лет назад
guest_14968172628408
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад