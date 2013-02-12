Поправить изображения опен карт

сайт aparat.ua есть картинки сайта /public_html/image/data/010816 такого вида http://prntscr.com/fgfhmj http://prntscr.com/fgfhqy Название папок и картинок свободная форма! Если есть решение массово переименовать папки и картинки + SQL? Например товар находится в категории Garmin (Garmin/accessories) название товара навигатор garmin nuvi 50 следовательно ...
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коллеги привет
есть проект на опен карте, версия движка 1.5.5.1.2
нужно:
1. убрать ресайс изображений: в категориях - где список товаров, и на главной в модулях - хит продаж, рекомендуем
2. поставить размер фиксированный - решим какой именно
срочно, недорого
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