ImageShop. Наклейка на картинку товара

Есть коробочный Bitrix24, в нем есть инфоблок с элементами. Есть Bitrix CMS с таким же инфоблоком. Руками XML экспорт из Битрикс24 и последующий импорт в Битрикс-CMS работает прекрасно. Хочется автоматизировать процесс. Так же рассмотрю вариант с выборкой ...