Программирование функционала (модулей) под Prestashop 1.7+

Ищем исключительно профессиональных программистов для доработки функционала (на первлм этапе - в основном admin части) multistore магазина на Prestashop 1.7.1

Задачи сгруппированны по отдельные модулям. Проект долгосрочный (т.е. после начальной разработки хотели бы иметь дело и в дальнейшем), на начальном этапе (июнь - август) планируется разработка/ адаптация 5 модулей различной степени сложности.

Бюждет адекватный. Расчет - после приемки каждого модуля, очень желательно по официальным документам (заказчик из ЕС).