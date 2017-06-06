Натянуть верстку на CMS Joomla

Добрый день. Есть сайт. Произошел сбой сайта день в день, как отключили mail.ru Все товары были привязаны к этой почте. Возможно в этом причина. Вот такое письмо было от хостера: обнаружен подозрительный/вредоносный код. /название сайта.com.ua/man.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND /название сайтаcom.ua/business.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND /название ...